Fiora Garenzi – Nanna strana, Maison Bourbon, Bordeaux
Fiora Garenzi – Nanna strana, Maison Bourbon, Bordeaux dimanche 5 avril 2026.
Fiora Garenzi – Nanna strana 5 – 26 avril Maison Bourbon Gironde
entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T14:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Un évenement Mois de la photo
Fiora Garenzi livre une série d’images de la Corse, terre où elle a vécu à partir de ses 8 ans. À la recherche de ses racines, la photographe souligne dans cette exposition l’importance de l’héritage, l’attache singulière des Corses aux anciens, aux lieux.
Cdanslaboite soutient depuis 16 ans les auteurs photographes en proposant des expositions, projections, résidences. L’association s’attache à accompagner la professionnalisation des photographes et ouvre sa programmation à des auteurs de reconnaissance nationale ou internationale tout en réservant une place privilégiée aux talents émergents et aux photographes de Nouvelle-Aquitaine.
Plus d’infos sur cdanslaboite.com
Maison Bourbon 79 rue Bourbon 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cdanslaboite.com/ »}]
Fiora Garenzi livre une série d’images de la Corse, terre où elle a vécu à partir de ses 8 ans. bordeaux MDPBX26
Fiora Garenzi, Nanna strana – Bourse Laurent Troude.
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- MELUSINE FAIT SON CIRQUE EN BALLONS – THEATRE VICTOIRE Bordeaux 14 avril 2026
- MON COUPLE MON AMOUR MES EMMERDES THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 14 avril 2026
- LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB THEATRE FEMINA Bordeaux 14 avril 2026
- LE GRAND SOIR THEATRE VICTOIRE Bordeaux 14 avril 2026
- RENCARD THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 14 avril 2026