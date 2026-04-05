Fiora Garenzi – Nanna strana, Maison Bourbon, Bordeaux

Fiora Garenzi – Nanna strana 5 – 26 avril Maison Bourbon Gironde

entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T14:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Un évenement Mois de la photo

Fiora Garenzi livre une série d’images de la Corse, terre où elle a vécu à partir de ses 8 ans. À la recherche de ses racines, la photographe souligne dans cette exposition l’importance de l’héritage, l’attache singulière des Corses aux anciens, aux lieux.

Cdanslaboite soutient depuis 16 ans les auteurs photographes en proposant des expositions, projections, résidences. L’association s’attache à accompagner la professionnalisation des photographes et ouvre sa programmation à des auteurs de reconnaissance nationale ou internationale tout en réservant une place privilégiée aux talents émergents et aux photographes de Nouvelle-Aquitaine.

Plus d’infos sur cdanslaboite.com

Maison Bourbon 79 rue Bourbon 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cdanslaboite.com/ »}]

Fiora Garenzi livre une série d’images de la Corse, terre où elle a vécu à partir de ses 8 ans. bordeaux MDPBX26

Fiora Garenzi, Nanna strana – Bourse Laurent Troude.