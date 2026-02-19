Fiou ! + projection Blue Giant avenue Ste Thérèse Caen

Fiou ! + projection Blue Giant

Le LUX et le Tympan vous proposent une soirée concert et ciné de quoi vivre les émotions à 100% !

Fiou !

Mathieu Bellon saxophone, Léo Zerbib guitare.

20h30 au Lux, 30min

Le duo s’articule autour de compositions originales mais également d’improvisations libres.

De la nappe méditative aux élans lyriques, du son continu aux références techno, la musique invite à la contemplation et à l’introspection, mais cherche également l’exploration de la pulsation pure et du son brut.

Inspires par le Jazz et la musique électronique, la complicité et la liberté de discours sont des moteurs joyeux que les deux membres de ce groupe entendent bien partager.

Blue Giant

21h, 2h. Animation, Drame. De Yuzuru Tachikawa

La vie de Dai Miyamoto change lorsqu’il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s’entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l’aide de son ami Shunji. Jouant avec passion, Dai arrive un jour à convaincre le talentueux pianiste Yukinori de monter un groupe avec lui.

Accompagné de Shunji qui débute à la batterie, ils forment le trio JASS. Au fil des concerts, ils se rapprochent de leur but se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon, avec l’espoir de changer à jamais le monde du jazz. .

avenue Ste Thérèse Avenue Sainte-Thérèse Caen 14000 Calvados Normandie

English : Fiou ! + projection Blue Giant

LUX and Le Tympan are offering you an evening of concerts and films, so you can get 100% emotional!

