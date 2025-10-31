Fipadoc Casino Municipal Biarritz

Fipadoc

Biarritz

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-31

2026-01-23

Du 23 au 31 janvier 2026, le Fipadoc est le festival français et international entièrement dédié au documentaire. Chaque année, il réunit grand public, professionnels et scolaires autour d’une sélection d’œuvres d’exception. Des projections, avant-premières, rencontres, expériences numériques, conférences, podcasts… . De nombreux prix y sont décernés dont les 5 Grands Prix compétition internationale, nationale, musicale, Impact et prix du Public.

Le Focus Territoire sera consacré à l’Espagne et au Portugal, présentant les meilleurs films et projets ibériques et offrant la possibilité d’entrer en contact avec des professionnels établis de cette région vivante et fascinante. .

Casino Municipal Avenue Édouard VII Biarritz

