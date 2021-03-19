FIQ! (réveille-toi!) Carré Saint-Médard-en-Jalles

FIQ! (réveille-toi!) Carré Saint-Médard-en-Jalles vendredi 19 mars 2021.

FIQ! (réveille-toi!) 19 et 20 mars 2021 Carré Gironde

de 26€ à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-03-19T20:30:00 – 2021-03-19T22:00:00

Fin : 2021-03-20T20:30:00 – 2021-03-20T22:00:00

Feu d’artifice de haute voltige

Après le succès d’Halka, le Groupe Acrobatique de Tanger revient explorer les confins de l’acrobatie. Le collectif, renouvelé de quinze acrobates et danseurs, s’associe à la jongleuse, funambule et magicienne Maroussia Diaz Verbèke pour la mise en scène.

Aux pyramides humaines et aux tours à multiples niveaux qui ont fait sa renommée, s’ajoutent des figures de danses urbaines. Beaucoup d’humour, de couleurs pop-kitsch, un DJ et des Rubik’s Cube récalcitrants habillent l’extrême vélocité des artistes, leur surprenante rapidité d’exécution et leur collection exaltée d’acrobaties, mixant tradition et modernité. Fougueux et généreux.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/spectacle/fiq_reveille-toi.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Hassan Hajjaj