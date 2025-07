Fire of emotions : Niagara 3000 – Pamina de Coulon – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Fire of emotions : Niagara 3000 – Pamina de Coulon – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes mercredi 25 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 20:00 – 21:10

9 € à 25 €

Théâtre. Dans « Niagara 3000 », Pamina de Coulon verse des larmes qui lavent, qui brûlent, qui rient. Ce solo, entre poème torrentiel et manifeste politique, irrigue les scènes d’une parole vive, lucide et flamboyante. Il constitue le quatrième opus de sa saga « Fire of emotions ». La performeuse suisse parle comme on déborde. À flots serrés, sa voix trace un sillon où se mêlent critique acérée, tendresse militante et beauté cabossée du monde. Avec cette nouvelle création, elle creuse la question de l’énergie, de ses excès, de ses inégalités – des barrages qui assèchent aux silences qui tuent. Le verbe est libre, la pensée affûtée. On rit parfois, on vacille souvent. Elle évoque la honte comme levier, la fête des morts comme boussole, et rappelle qu’il est toujours possible d’agir, de ralentir, de nommer. Dans cette parole en crue, les idées s’enchevêtrent, les émotions affleurent, et le théâtre redevient un lieu de partage, de soin, d’insoumission joyeuse. « Niagara 3000 » est une tentative sensible de tenir debout au cœur du chaos. Durée : 1h10 Représentations :mercredi 25 et jeudi 26 mars 2026 à 20h Rencontre avec l’équipe artistique mercredi 25 mars à l’issue de la représentation. Coréalisation Lieu Unique et T.U. (Théâtre Universitaire)

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

