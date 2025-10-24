Firemaster convention Issoudun

Convention metal en plein cœur de France. Rendez-vous le week-end du 24 au 26 octobre pour la 6ème édition. Trois jours de Metal à Issoudun dans l’Indre en Berry.

2vènement dédié au rock et au métal avec au programme Conférences, tables rondes, concours & jeux market, ateliers & master clas, films, bingo métal et animations sont au programme de ce week-end. A l’affiche cette année Lofofora, Shaârghot, les Tambours du Bronx, Chris Slade, Time Line (ex AC/DC)… 29.9 .

Rue Georges Brassens Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 03 18 02 contact@firemaster-convention.fr

English :

Metal convention in the heart of France. See you on the weekend of October 24-26 for the 6th edition. Three days of metal at Issoudun in the Indre region of Berry.

German :

Metal-Convention im Herzen Frankreichs. Am Wochenende vom 24. bis 26. Oktober findet die sechste Ausgabe statt. Drei Tage Metal in Issoudun im Departement Indre in der Region Berry.

Italiano :

Convention del metallo nel cuore della Francia. Appuntamento il weekend del 24-26 ottobre per la sesta edizione. Tre giorni di Metal a Issoudun, nella regione dell’Indre, nel Berry.

Espanol :

Convención del metal en el corazón de Francia. Cita el fin de semana del 24 al 26 de octubre para la 6ª edición. Tres días de Metal en Issoudun, en la región de Indre, en Berry.

