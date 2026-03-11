Firminy 1955 Rue du Sabotier Saint-Jeures

Firminy 1955

Rue du Sabotier Grange Boué-Rault Saint-Jeures Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-08-09

2026-07-17

Photographies d’André Gazut. Le monde de la mine et social de Firminy en 1955.

Rue du Sabotier Grange Boué-Rault Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 35 33 77 pleinlizieux@gmail.com

English :

Photographs by André Gazut. The mining and social world of Firminy in 1955.

