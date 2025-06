Firowafascht Les afterworks made in Alsace ! Gueberschwihr 4 juillet 2025 18:00

Venez vous ressourcer dans une ambiance conviviale et partager un bon moment entre amis ou en famille, au cœur du village et des traditions pour célébrer le début du week-end. Une animation musicale accompagne les soirées pour une atmosphère festive et détendue.

Tous les premiers vendredis des mois d’été, la place de la mairie de Gueberschwihr devient le théâtre d’un rendez-vous festif les Firowa Fascht, des soirées afterwork à l’alsacienne, organisées par le Syndicat des Vignerons de Gueberschwihr.

Dès 18h00, habitants, touristes et amateurs de bons vins se retrouvent dans une ambiance conviviale pour célébrer le début du week-end. Les vignerons du village vous font découvrir leurs cuvées, à déguster sur place, au verre ou à la bouteille. Un camion à pizzas assure la restauration.

Une animation musicale accompagne les soirées pour une atmosphère festive et détendue.

Des tables et des bancs sont installés sur la place pour partager un bon moment entre amis ou en famille, au cœur du village et des traditions. 0 .

Place de la Mairie

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 43 16 58 patrickhum@hotmail.com

English :

Come and recharge your batteries in a friendly atmosphere and share a good time with friends or family, in the heart of the village and its traditions, to celebrate the start of the weekend. Musical entertainment is provided throughout the evenings for a relaxed, festive atmosphere.

German :

Tanken Sie neue Energie in einer geselligen Atmosphäre und verbringen Sie eine schöne Zeit mit Freunden oder der Familie, im Herzen des Dorfes und der Traditionen, um den Beginn des Wochenendes zu feiern. Eine musikalische Unterhaltung begleitet die Abende und sorgt für eine festliche und entspannte Atmosphäre.

Italiano :

Venite a fare il pieno di energia in un’atmosfera amichevole e a condividere un buon momento con gli amici o la famiglia, nel cuore del villaggio e delle sue tradizioni, per festeggiare l’inizio del fine settimana. Durante le serate è previsto un intrattenimento musicale per creare un’atmosfera festosa e rilassata.

Espanol :

Venga a recargar las pilas en un ambiente acogedor y a compartir un buen rato con los amigos o la familia, en el corazón del pueblo y sus tradiciones, para celebrar el comienzo del fin de semana. La animación musical amenizará las veladas para crear un ambiente festivo y distendido.

