Fish and chips … And Quiz !

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Après le succès du burger quiz en 2025, le Tiers Lieu d’Azun et La Po’Potes s’associent pour vous proposer une nouvelle soirée conviviale !

Aux manettes du quiz cette fois-ci, La Guilde des Sept Vallées, Emilie aux fourneaux pour déguster un délicieux Fish And Chips et toujours l’équipe du Tiers Lieu d’Azun et ses boissons locales.

Réservations conseillées par téléphone.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 15 48 15 info@tierslieudazun.org

English :

After the success of the burger quiz in 2025, Le Tiers Lieu d’Azun and La Po’Potes have teamed up to bring you another convivial evening!

This time, La Guilde des Sept Vallées will be in charge of the quiz, Emilie will be cooking up a delicious fish and chips, and the Tiers Lieu d’Azun team will be on hand with local drinks.

Reservations recommended by telephone.

