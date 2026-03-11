Fish and Chips au Bar des Arcades Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande
Fish and Chips au Bar des Arcades Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande mardi 2 juin 2026.
Fish and Chips au Bar des Arcades
Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04
Fish and chips avec la cocotte qui mijote.
Venez nombreux!
Réservez dès maintenant sur
www.lebardesarcades.com .
Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 68 77 16 lebardesarcades@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fish and Chips au Bar des Arcades
L’événement Fish and Chips au Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-07 par OT du Pays Foyen