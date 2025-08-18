Fish & Chips Night Slàinte Irish Bar Champniers

Fish & Chips Night

Fish & Chips Night Slàinte Irish Bar Champniers lundi 18 août 2025.

Fish & Chips Night

Slàinte Irish Bar 2 place des Tilleuls Champniers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-18
fin : 2025-08-18

Date(s) :
2025-08-18

Réservation recommandé.   .

Slàinte Irish Bar 2 place des Tilleuls Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 46 00 80  slainteirishbar86400@gmail.com

English : Fish & Chips Night

German : Fish & Chips Night

Italiano :

Espanol : Fish & Chips Night

L’événement Fish & Chips Night Champniers a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou