Fish & chips pour Fleur des Îles Salles des associations de Lilia Plouguerneau

Fish & chips pour Fleur des Îles

Salles des associations de Lilia Lieu-dit Tevezan Vihan Plouguerneau Finistère

Soirée Fish & Chips pour la restauration du Fleur des Îles Samedi 7 mars de 19h à minuit. Les bénévoles de l’association Karreg Hir vous donnent rendez-vous pour une soirée conviviale et solidaire au profit de la restauration du bateau goémonier traditionnel Fleur des Îles, témoin vivant du patrimoine maritime finistérien. Au programme fish & chips ou jambon-frites, ambiance musicale avec Tali Moan, apéritif offert (boissons en supplément) et Frites et desserts 100 % maison. .

Salles des associations de Lilia Lieu-dit Tevezan Vihan Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18

