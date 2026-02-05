Fish & chips pour Fleur des Îles Salles des associations de Lilia Plouguerneau
Fish & chips pour Fleur des Îles Salles des associations de Lilia Plouguerneau samedi 7 mars 2026.
Fish & chips pour Fleur des Îles
Salles des associations de Lilia Lieu-dit Tevezan Vihan Plouguerneau Finistère
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 23:50:00
2026-03-07
Soirée Fish & Chips pour la restauration du Fleur des Îles Samedi 7 mars de 19h à minuit. Les bénévoles de l’association Karreg Hir vous donnent rendez-vous pour une soirée conviviale et solidaire au profit de la restauration du bateau goémonier traditionnel Fleur des Îles, témoin vivant du patrimoine maritime finistérien. Au programme fish & chips ou jambon-frites, ambiance musicale avec Tali Moan, apéritif offert (boissons en supplément) et Frites et desserts 100 % maison. .
Salles des associations de Lilia Lieu-dit Tevezan Vihan Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18
