FISH DREAM SPECTACLE CIRQUE AÉRIEN ET VIOLONCELLE Cour de la collégiale Bédouès-Cocurès

Début : 2025-08-13 18:30:00

Fish Dream Spectacle Cirque aérien et violoncelle

Tout public Durée 45 min

Une acrobate et un violoncelliste s’accompagnent dans un monde fantastique, où la plongée intérieure s’exprime par les corps et accords d’un cirque aérien en musique.

Blasé par sa vie insipide, un violoncelliste farfelu se réfugie dans sa musique et son imagination et se retrouve face à face avec… Un monde onirique et étrange, où ses fantasmes chimériques, propulsés par sa musique, se matérialisent, devant ses yeux et dans ses oreilles. Est-ce que tout cela se passe seulement dans sa tête? Où se situe la frontière entre le rêve et la réalité ? .

English :

Fish Dream Aerial circus and cello show . All audiences 45 min

German :

Fish Dream: Show Luftzirkus und Cello . Alle Altersgruppen Dauer 45 Min

Italiano :

Fish Dream: spettacolo di circo aereo e violoncello. Per tutti i pubblici 45 min

Espanol :

Sueño de pez Espectáculo de circo aéreo y violonchelo. Todos los públicos 45 min

