Fiskal Place du Golhérez Auray

Fiskal

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Pièce pour 2 danseuses et 2 skateurs

Dès 6 ans

Pour cette nouvelle création, Fiskal (=impeccab’ en breton), la compagnie C’hoari s’inspire des valeurs fondatrices du skate et de la culture traditionnelle bretonne. Pauline et Nolwenn souhaitent mettre en lien ces deux univers, à priori très différents, pour questionner ce qui construit et soude une communauté.

Né de la rencontre entre les chorégraphes et deux skateurs, Fiskal trouve son équilibre par la collaboration entre danse et skate. En détournant les codes à l’origine de ces pratiques, le quatuor, composé de deux skateurs et de deux danseuses, évolue sur scène avec une scénographie à l’allure rétro, dans son jus, et sous le tintement de musiques faites maisons à contre-courant de la modernité.

Un mélange de deux univers pour refléter une jeunesse bretonne qui se construit autour de valeurs sociales et solidaires fortes, ainsi que sur la notion du DIY (fais le toi-même). Comme un vent de résistance joyeuse et créative pour questionner ensemble la transmission, l’authenticité et le faire en collectif.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

