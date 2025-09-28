Fiskal – Compagnie C’hoari Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Fiskal – Compagnie C’hoari Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Dimanche 28 septembre, 16h00 Gratuit

Danse et skate

Fiskal (_impeccab_‘, en breton) est une création collective, c’est de la danse, du skate, les deux à la fois… mais pas seulement : on y parle de transmission, de faire ensemble ; comme un vent de résistance joyeuse et créative pour questionner la transmission, l’authenticité et le faire en collectif.

Début : 2025-09-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T17:00:00.000+02:00

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine