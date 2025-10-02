Fiskal Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Fiskal Parvis des Droits de l'Homme Lannion jeudi 2 octobre 2025.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Comme sur des roulettes.

Après avoir revisité l’univers du Fest-noz dans Tsef Zon(e), amené la danse sur les zincs avec Distro et Barrez, Nolwenn Ferry et Pauline Sonnic ont choisi, pour leur quatrième création, de porter leur regard sur la culture de la glisse. Pour cela, elles invitent deux formidables skateurs bretons, Basile Danet et Damien Thébaud, à entrer dans la danse.

Uni·es par un même langage, les quatre artistes forment une communauté qui danse, roule, s’élance sur les rampes de bois du décor, chute, file à toute vitesse. Et laisse éclater sa joie dans ce nouvel espace de liberté et de revendications, comme un joli pied de nez au système conformiste.

C’est de la danse, du skate, les deux à la fois, mais pas seulement. Fiskal impeccab’ en breton nous parle aussi de transmission, de la culture bretonne, toujours, et de cette manière d’être au monde.

Avec l’art de mélanger les univers de la danse contemporaine, des danses traditionnelles, avec celui du skate et des cultures urbaines, la compagnie C’hoari fait souffler un vent de résistance joyeuse. .

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

