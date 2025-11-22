Fit Challenge Atelier Sportif Corignac

Fit Challenge Atelier Sportif

Salles des fêtes Corignac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

1 atelier 5€

forfait jour + soirée 20€

Soirée seule 8€

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Pause Fitness vous propose une journée et soirée Fitness

Salles des fêtes Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 48 52 51 sylviemongis@aol.com

English :

Pause Fitness offers you a Fitness day and evening

German :

Pause Fitness bietet Ihnen einen Tag und Abend Fitness

Italiano :

Pause Fitness vi offre una giornata e una serata all’insegna del fitness

Espanol :

Pause Fitness te ofrece un día y una tarde de Fitness

