Fit Challenge Atelier Sportif Corignac samedi 22 novembre 2025.
Salles des fêtes Corignac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
1 atelier 5€
forfait jour + soirée 20€
Soirée seule 8€
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Pause Fitness vous propose une journée et soirée Fitness
Salles des fêtes Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 48 52 51 sylviemongis@aol.com
English :
Pause Fitness offers you a Fitness day and evening
German :
Pause Fitness bietet Ihnen einen Tag und Abend Fitness
Italiano :
Pause Fitness vi offre una giornata e una serata all’insegna del fitness
Espanol :
Pause Fitness te ofrece un día y una tarde de Fitness
