Fitchallenge & Dégustation – Parc St Joseph Cambo-les-Bains, 5 juin 2025 18:30, Cambo-les-Bains.

Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05

Tu veux bouger, transpirer, kiffer, rencontrer du monde, et tout ça GRATUITEMENT ?

Rendez-vous le Jeudi 5 juin à 18h30 , au programme

Une séance cardio & renfo accessible à tous.

Une dégustation bien méritée.

Une ambiance de FOU, de l’énergie et du partage.

Le but ? Créer une communauté soudée autour du sport, de la nutrition, et t’informer.

Ouvert à toutes et tous. .

Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 57 09

