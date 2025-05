Fitness géant – Valence, 18 mai 2025 10:00, Valence.

Drôme

Fitness géant Parc Jouvet Au pied de la fontaine Valence Drôme

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-08-24 12:00:00

2025-05-18

2025-05-25

2025-06-08

2025-06-29

2025-07-06

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-24

Participez à des cours de fitness géants gratuits dans le parc Jouvet !

Toutes les séances sont gratuites, ouvertes à tous. Vous aussi venez transpirer avec la Ville de Valence et Fitness Park dans la bonne humeur et dans un cadre magnifique.

Parc Jouvet Au pied de la fontaine

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Take part in free giant fitness classes in Parc Jouvet!

All sessions are free and open to all. Come and work up a sweat with the City of Valence and Fitness Park, in good spirits and a magnificent setting.

German :

Nehmen Sie an kostenlosen, riesigen Fitnesskursen im Parc Jouvet teil!

Alle Sitzungen sind kostenlos und stehen allen offen. Kommen auch Sie mit der Stadt Valencia und dem Fitness Park ins Schwitzen, in guter Laune und in einer wunderschönen Umgebung.

Italiano :

Partecipate alle lezioni gratuite di fitness gigante al Parc Jouvet!

Tutte le sessioni sono gratuite e aperte a tutti. Venite a sudare con la Città di Valence e il Fitness Park, in una grande atmosfera e in una magnifica cornice.

Espanol :

Participe en las clases gratuitas de fitness gigante en el Parc Jouvet

Todas las sesiones son gratuitas y abiertas a todos. Venga a sudar con la Ciudad de Valence y Fitness Park, en un ambiente y un marco magníficos.

