Fitness gratuit au secours populaire Secours Populaire Nantes lundi 16 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-16 10:30 – 11:15

Gratuit : oui gratuit pas de créneaux sur les vacances scolaires Adulte, Etudiant, Senior

Activité de Fitness 100% gratuite, accessible à tous et adaptée au niveau de tous les pratiquants.Sans inscriptions, ni obligationsTous les lundis hors vacances scolaire de 10h30 à 11h15 dans les locaux du secours populaire, 16 rue du maine, 44000 NANTES

Secours Populaire Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 74 48 41 https://www.secourspopulaire.fr/44/