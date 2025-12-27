Fitness & Stretch MJC Héritan Mâcon
Fitness & Stretch MJC Héritan Mâcon dimanche 26 avril 2026.
Fitness & Stretch
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 11:15:00
Date(s) :
2026-04-26
Commencez votre dimanche avec un cours complet et énergisant mêlant cardio, stretching, et renforcement musculaire.
Faites monter le rythme, renforcez l’ensemble du corps et terminez par des étirements pour retrouver mobilité, souplesse et bien-être. Le tout porté par la musique, dans une ambiance motivante et conviviale, accessible à tous les niveaux. Repartez dynamisé, tonifié et détendu, prêt à profiter pleinement de votre journée
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fitness & Stretch
L’événement Fitness & Stretch Mâcon a été mis à jour le 2026-03-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès