Fitness & Stretch MJC Héritan Mâcon

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 11:15:00

2026-04-26

Commencez votre dimanche avec un cours complet et énergisant mêlant cardio, stretching, et renforcement musculaire.

Faites monter le rythme, renforcez l’ensemble du corps et terminez par des étirements pour retrouver mobilité, souplesse et bien-être. Le tout porté par la musique, dans une ambiance motivante et conviviale, accessible à tous les niveaux. Repartez dynamisé, tonifié et détendu, prêt à profiter pleinement de votre journée

Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

