Fitness Vichy Vitalité Les Gârets Vichy

Fitness Vichy Vitalité

Les Gârets 39 rue des Glycines Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-13 20:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-13 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-27 2026-04-29 2026-05-04 2026-05-06 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-18 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-01 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-10 2026-06-15

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Garets Gym Volontaire propose deux cours maximum par personne de découverte Fitness.

Renseignements et inscription par téléphone.

.

Les Gârets 39 rue des Glycines Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 21 23 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Vichy Vitality program, Garets Gym Volontaire offers a maximum of two discovery classes per person: Fitness.

Information and registration by telephone.

L’événement Fitness Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations