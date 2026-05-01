FITOU TOUR CAP SUR LEUCATE ! Leucate Plage Leucate

Leucate

FITOU TOUR CAP SUR LEUCATE !

Leucate Plage Boulevard du Front de Mer Leucate Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’AOC Fitou s’installe à Leucate Plage, l’une des communes emblématiques de son aire d’appellation, pour une édition 100 % marine et authentique.

Un village de vignerons sur le sable

Rendez-vous sur la plage centrale de 19h à 23h. Une quinzaine de domaines et caves vous attendent pour une dégustation conviviale face à la mer avec animation DJ toute la soirée et jeux de plage en accès libre.

Ticket dégustation 5 € (donne droit à 3 dégustations).

Vente sur place Bouteilles disponibles à la dégustation ou à emporter.

Le Fitou Tour, c’est avant tout une aventure humaine.

Venez à la rencontre de vignerons qui incarnent le cœur battant de notre terroir. Profitez de cette soirée exceptionnelle pour échanger, partager et vibrer au rythme de cuvées qui subliment la diversité de notre vignoble méditerranéen.

Les spots partenaires à Leucate Plage

Pour vivre pleinement l’expérience, trois établissements emblématiques vous accueillent avec vue sur mer et accès direct au Fitou Tour

– La Côte Rêvée

– Cabana del Tio

– La Terrasse

Réservez votre table et profitez d’un repas sur place dans l’un de ces 3 lieux offrant une vue imprenable sur la Méditerranée.

Envie de plus de liberté ? Optez pour la vente à emporter et laissez-vous tenter par les dégustations de vins de Fitou sur nos stands dédiés.

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Leucate Plage Boulevard du Front de Mer Leucate 11370 Aude Occitanie +33 4 68 40 42 70 contact@fitouaoc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AOC Fitou moves to Leucate Plage, one of the most emblematic towns in its appellation area, for a 100% marine and authentic edition.

A village of winemakers on the sand

Meet on the central beach from 7pm to 11pm. Some fifteen estates and wineries await you for a convivial tasting facing the sea, with DJ entertainment all evening and free access to beach games.

Tasting ticket: 5 ? (entitles you to 3 tastings).

On-site sales: Bottles available for tasting or takeaway.

The Fitou Tour is above all a human adventure.

Come and meet the winemakers who embody the beating heart of our terroir. Take advantage of this exceptional evening to exchange, share and vibrate to the rhythm of vintages that sublimate the diversity of our Mediterranean vineyards.

Partner spots at Leucate Plage

Three emblematic establishments with sea views and direct access to the Fitou Tour will welcome you for the full experience:

– La Côte Rêvée

– Cabana del Tio

– La Terrasse

Book your table and enjoy a meal on site in one of these 3 places with a breathtaking view of the Mediterranean.

Looking for more freedom? Opt for take-away sales and let yourself be tempted by Fitou wine tastings at our dedicated stands.

L’événement FITOU TOUR CAP SUR LEUCATE ! Leucate a été mis à jour le 2026-05-15 par