FIUMINALE CHANTS CORSES Limoux lundi 6 octobre 2025.

11 rue de la croix Limoux Aude

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 20:30:00

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-06

Après 20 ans passés au sein de l’ensemble polyphonique corse Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours. Chants traditionnels, sacrés et créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans sans jamais tomber dans la nostalgie.

11 rue de la croix Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 09 54

English :

After 20 years with the Corsican polyphonic ensemble Barbara Furtuna and hundreds of concerts around the world, Maxime Merlandi and Jean Philippe Guissani are back together to share the songs that have marked their careers. Traditional, sacred and creative songs, they tell the musical story of a friendship spanning over 40 years, without ever lapsing into nostalgia.

German :

Nach 20 Jahren im korsischen Polyphonie-Ensemble Barbara Furtuna und Hunderten von Konzerten in der ganzen Welt treffen sich Maxime Merlandi und Jean Philippe Guissani wieder, um die Lieder zu teilen, die sie auf ihrem Weg gesungen haben. Mit ihren traditionellen und geistlichen Liedern sowie ihren eigenen Kreationen erzählen sie uns musikalisch von einer über 40-jährigen Freundschaft, ohne jemals in Nostalgie zu verfallen.

Italiano :

Dopo 20 anni con l’ensemble polifonico corso Barbara Furtuna e centinaia di concerti in tutto il mondo, Maxime Merlandi e Jean Philippe Guissani tornano insieme per condividere le canzoni che hanno segnato la loro carriera. Canzoni tradizionali, sacre e creative, ci raccontano la storia musicale di un’amicizia lunga più di 40 anni, senza mai scadere nella nostalgia.

Espanol :

Tras 20 años con el conjunto polifónico corso Barbara Furtuna y cientos de conciertos por todo el mundo, Maxime Merlandi y Jean Philippe Guissani vuelven a reunirse para compartir las canciones que han marcado sus carreras. Canciones tradicionales, sagradas y creativas, nos cuentan la historia musical de una amistad de más de 40 años, sin caer nunca en la nostalgia.

