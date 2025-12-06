Five Comedy Club N°8 Audincourt

Five Comedy Club N°8

Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt Doubs

Début : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

C’est le grand final ! Pour la 8e et dernière soirée Five Comedy Club de 2025, notre MC Youssri et 3 talentueux stand-uppeurs vous réservent un plateau exceptionnel. Préparez vos zygomatiques: les fous rires sont garantis pour finir l’année en beauté ! Réservez vite

https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/five-comedy-club-8 .

Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Five Comedy Club N°8

