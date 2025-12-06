Five Comedy Club N°8 Audincourt
Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt Doubs
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
C’est le grand final ! Pour la 8e et dernière soirée Five Comedy Club de 2025, notre MC Youssri et 3 talentueux stand-uppeurs vous réservent un plateau exceptionnel. Préparez vos zygomatiques: les fous rires sont garantis pour finir l’année en beauté ! Réservez vite
https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/five-comedy-club-8 .
Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Five Comedy Club N°8 Audincourt a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD