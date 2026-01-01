Five In Shack Place de l’Église La Chapelle-Launay

Five In Shack

Place de l’Église Capel’lien La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

L’association Capello’Bulles propose une soirée musicale au bar associatif du Capel’lien. Le groupe Five in Shack offrira un concert blues ouvert à tous.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le public pourra découvrir un blues authentique et énergique, porté par une formation passionnée. Cet événement gratuit s’inscrit dans la volonté de l’association de faire vivre le Capel’lien comme un lieu culturel et de partage.

Entrée libre tout public. .

Place de l’Église Capel’lien La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire association.capellobulles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Five In Shack La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon