Five o’clock Tish Chez Paulette Réauville

Five o’clock Tish Chez Paulette Réauville samedi 6 septembre 2025.

Five o’clock Tish

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 17:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Do you speak English ?

Bof, plus vraiment car pas assez souvent…

Mais vous avez envie de reprendre ou de vous perfectionner, sans vous prendre la tête ?

.

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tishdeveling@gmail.com

English :

Do you speak English ?

Well, not really, because not often enough?

But you’d like to start again or improve your English, without having to worry about it?

German :

Do you speak English?

Bof, nicht mehr wirklich, weil nicht oft genug?

Aber Sie wollen wieder einsteigen oder Ihr Englisch perfektionieren, ohne sich den Kopf zu zerbrechen?

Italiano :

Parlate inglese?

Non proprio, perché non lo parli abbastanza spesso?

Ma vi piacerebbe ricominciare o migliorare le vostre conoscenze linguistiche, senza dovervi preoccupare?

Espanol :

¿Habla usted inglés?

Bueno, en realidad no porque no lo hablas con la frecuencia suficiente?

Pero, ¿le gustaría empezar de nuevo o mejorar sus conocimientos lingüísticos, sin tener que preocuparse por ello?

L’événement Five o’clock Tish Réauville a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes