Five o’clock Tish Chez Paulette Réauville
Five o’clock Tish Chez Paulette Réauville samedi 6 septembre 2025.
Five o’clock Tish
Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-06
Do you speak English ?
Bof, plus vraiment car pas assez souvent…
Mais vous avez envie de reprendre ou de vous perfectionner, sans vous prendre la tête ?
.
Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tishdeveling@gmail.com
English :
Do you speak English ?
Well, not really, because not often enough?
But you’d like to start again or improve your English, without having to worry about it?
German :
Do you speak English?
Bof, nicht mehr wirklich, weil nicht oft genug?
Aber Sie wollen wieder einsteigen oder Ihr Englisch perfektionieren, ohne sich den Kopf zu zerbrechen?
Italiano :
Parlate inglese?
Non proprio, perché non lo parli abbastanza spesso?
Ma vi piacerebbe ricominciare o migliorare le vostre conoscenze linguistiche, senza dovervi preoccupare?
Espanol :
¿Habla usted inglés?
Bueno, en realidad no porque no lo hablas con la frecuencia suficiente?
Pero, ¿le gustaría empezar de nuevo o mejorar sus conocimientos lingüísticos, sin tener que preocuparse por ello?
