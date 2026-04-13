Five Years, Stuck on My Eyes, Autre lieu, Genève

Five Years, Stuck on My Eyes 17 avril – 17 mai Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Le 16 avril 2021 naissait Documents d’artistes Genève (DDA Genève). Cinq ans plus tard, le 16 avril 2026, l’exposition « Five Years, Stuck on My Eyes » ouvre ses portes pour marquer ses 5 années d’engagement en faveur de la scène artistique contemporaine genevoise.

Five Years, Stuck on My Eyes — titre emprunté à David Bowie (Five Years, 1972) — s’entend comme une déclaration et un hommage aux artistes qui, à travers leurs collaborations, façonnent l’identité de Documents d’artistes Genève.

Dans ce contexte d’anniversaire, Documents d’artistes Genève présente une exposition tripartite, une exposition capsule et un programme de rencontres étoffé visant à mettre à l’honneur les ramifications multiples du réseau. Trois positions curatoriales se croisent dans les espaces du Commun, celles de Marie Bassano, de Jill Gasparina et de Caroline Honorien. L’équipe curatoriale est complétée par la curatrice Laurence Favez pour l’exposition capsule à Olizane – Espace d’art contemporain. Toutes traitent de questions actuelles de manière sensible et engagée, toutes représentent différentes possibilités de « faire réseau ». Ce sont ainsi plus de 40 artistes affilié·e·x·s à Documents d’artistes Genève et aux Documents d’artistes d’autres régions qui exposeront leurs travaux et participeront à cet événement.

Informations complémentaires :

· »Five Years Stuck on My Eyes » au Commun — du 17 avril au 17 mai 2026, ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Le vernissage aura lieu le 16 avril 2026.

·Exposition capsule à Olizane — du 2 au 30 avril 2026, ouverture du mercredi au jeudi de 15h à 19h. Les visites à Olizane – Espace d’art contemporain se feront uniquement sur rendez-vous.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Documents d’artistes Genève présente « Five Years, Stuck on My Eyes», à l’occasion de ses 5 années d’engagement en faveur de la scène artistique contemporaine genevoise.

Atelier Tramon & b33fcakes