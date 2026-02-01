Fives Atelier Crée ton portrait de dino ! Lille

Fives Atelier Crée ton portrait de dino !

Tu connais le mégalosaure ? C’est le dinosaure emblématique du Musée ! Viens créer son portrait en expérimentant différentes techniques comme par exemple les encres aquarelles !

Jeudi 19 février, de 15h à 16h

Atelier duo Adulte Enfants de 4 à 6 ans

Médiathèque de Fives

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 28 55 30 93 bm-lille.fr)

18 rue Bourjembois Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 55 14

English :

Do you know the megalosaurus? It’s the Museum’s emblematic dinosaur! Come and create his portrait by experimenting with different techniques such as watercolor inks!

Thursday, February 19, 3pm to 4pm

Duo workshop Adult Children aged 4 to 6

Médiathèque de Fives

Free, on reservation (from the library: 03 28 55 30 93 bm-lille.fr)

