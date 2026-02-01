Fives Atelier Crée ton portrait de dino ! Lille
Fives Atelier Crée ton portrait de dino ! Lille jeudi 26 février 2026.
Fives Atelier Crée ton portrait de dino !
18 rue Bourjembois Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Tu connais le mégalosaure ? C’est le dinosaure emblématique du Musée ! Viens créer son portrait en expérimentant différentes techniques comme par exemple les encres aquarelles !
—–
Jeudi 19 février, de 15h à 16h
Atelier duo Adulte Enfants de 4 à 6 ans
Médiathèque de Fives
Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 28 55 30 93 bm-lille.fr)
Tu connais le mégalosaure ? C’est le dinosaure emblématique du Musée ! Viens créer son portrait en expérimentant différentes techniques comme par exemple les encres aquarelles !
—–
Jeudi 19 février, de 15h à 16h
Atelier duo Adulte Enfants de 4 à 6 ans
Médiathèque de Fives
Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 28 55 30 93 bm-lille.fr) .
18 rue Bourjembois Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 55 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you know the megalosaurus? It’s the Museum’s emblematic dinosaur! Come and create his portrait by experimenting with different techniques such as watercolor inks!
—–
Thursday, February 19, 3pm to 4pm
Duo workshop Adult Children aged 4 to 6
Médiathèque de Fives
Free, on reservation (from the library: 03 28 55 30 93 bm-lille.fr)
L’événement Fives Atelier Crée ton portrait de dino ! Lille a été mis à jour le 2026-02-01 par Hauts-de-France Tourisme