Fives / Atelier – Crée ton portrait de dino !, Médiathèque de Fives, Lille

Fives / Atelier – Crée ton portrait de dino ! Jeudi 26 février, 15h00 Médiathèque de Fives Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T15:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T15:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

Tu connais le mégalosaure ? C’est le dinosaure emblématique du Musée ! Viens créer son portrait en expérimentant différentes techniques comme par exemple les encres aquarelles !

Jeudi 19 février, de 15h à 16h

Atelier duo Adulte / Enfants de 4 à 6 ans

Médiathèque de Fives

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque : 03 28 55 30 93 / bm-lille.fr)

Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 55 14 »}]

