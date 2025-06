Hauts-de-Seine

FiXion Les Immortels : Mise en scène d’un tournage / Spectacle participatif Parc Roger Salengro Clichy 2 juillet 2025 10:00

FiXion Les Immortels : Mise en scène d’un tournage / Spectacle participatif 2 – 6 juillet Parc Roger Salengro Hauts-de-Seine

Entrée libre (inscription recommandée pour participer mais non obligatoire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-02T10:00:00 – 2025-07-02T18:00:00

Fin : 2025-07-06T10:00:00 – 2025-07-06T18:00:00

Présentation du projet « FiXion, Les Immortels »

FiXion est la première série itinérante et participative dans l’espace public. Par l’intermédiaire du cinéma de rue, la mise en scène in vivo du tournage que nous installons dans chaque ville est un spectacle pour les habitant·es et les passant·es.

Pensée en 12 épisodes, cette série policière et fantastique est composée d’une trame, dont le texte est sans cesse adapté in situ, en fonction des communes, des lieux, des décors et des habitant·es avec lesquels nous collaborons. Par conséquent, ce projet est en création permanente.

« FiXion : Les Immortels » est une nouvelle étape de création qui nous a permis, avec le soutien de la DRAC et de nos coproducteurs, de créer de la matière pour nos représentations en développant une trame narrative, des personnages, des costumes et des décors qui s’incluent et complètent cette histoire en écriture continue dont voici enfin la représentation.

Un spectacle participatif et itinérant : FiXion, mise en scène d’un tournage en rue

Notre dispositif élaboré d’accueil des publics permet dès le départ de les inclure à l’action, en tant que comédien·nes et/ou assistant·es de l’équipe technique (son, lumière, costume, maquillage).

Durant ce spectacle participatif, nous proposons donc aux personnes présentes, convoquées ou non, de devenir acteurs, actrices, technicien ou technicienne d’un jour (ou de plusieurs!) aux côtés de notre équipe professionnelle. Nous installons dans l’espace public notre plateau de tournage à l’échelle d’une rue, d’une place, d’un château, d’un parc. Chaque résidence donne lieu à la réalisation de séquences, voire d’un épisode de la série.

Le fil conducteur en quelques mots : Billie, journaliste borderline, enquête sur un meurtre qui va l’entraîner dans une vendetta opposant deux clans d’immortels. Vendetta datant du XVIIe siècle, ressuscitée par la réapparition d’une main tranchée qui sème l’effroi sur son passage. Se jouant des codes des genres historiques et fantastiques, cette série nous interroge sur le sens de la vie, et surtout, le sens de la mort…

Attention : les lieux de tournages participatifs sont amenés à évoluer et se déplacer en fonction des disponibilités de nos partenaires et de la météo. Pour connaître l’horaire et le lieu exact d’une scène, rendez-vous sur notre site internet !

Parc Roger Salengro 72, bd du Général Leclerc 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « loeildubaobab@gmail.com »}]

L’Œil du Baobab Production – Barbara Pueyo et Marc Pueyo mise en scène d’un tournage cinématographique spectacle participatif

Bernard Hanower / L’Œil du Baobab