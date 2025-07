FJL BIG BAND Tours

FJL BIG BAND Tours mercredi 19 novembre 2025.

FJL BIG BAND

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19 23:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Né à Esvres il y a bientôt quarante ans sous le nom de Fifteen Jazz Lovers, l’énergique FJL Bigband compte en Touraine parmi les plus anciennes formations jazz amateur de type grand orchestre et réunit sur scène une vingtaine de musiciens enthousiastes autour de François-Xavier BOUTON, son directeur

Né à Esvres il y a bientôt quarante ans sous le nom de Fifteen Jazz Lovers, l’énergique FJL Bigband compte en Touraine parmi les plus anciennes formations jazz amateur de type grand orchestre et réunit sur scène une vingtaine de musiciens enthousiastes autour de François-Xavier BOUTON, son directeur.

Il interprète un répertoire instrumental et vocal exigeant, alliant grands classiques du swing, rythmes afro-cubains, funk et bien d’autres styles encore, qui mettent en valeur ses différents solistes.

Un concert du FJL Bigband, c’est l’assurance d’une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Born in Esvres nearly forty years ago under the name Fifteen Jazz Lovers, the energetic FJL Bigband is one of Touraine?s oldest amateur jazz bands of the large orchestra type, bringing together on stage some twenty enthusiastic musicians around François-Xavier BOUTON, its director

German :

Die energiegeladene FJL Bigband, die vor fast vierzig Jahren in Esvres unter dem Namen Fifteen Jazz Lovers entstand, zählt in der Touraine zu den ältesten Amateur-Jazzformationen vom Typ großes Orchester und vereint auf der Bühne etwa zwanzig begeisterte Musiker um ihren Leiter François-Xavier BOUTO

Italiano :

Nata a Esvres quasi quarant’anni fa con il nome di Fifteen Jazz Lovers, l’energica FJL Bigband è uno dei più antichi gruppi jazz amatoriali della Touraine di tipo orchestrale e riunisce sul palco una ventina di entusiasti musicisti attorno a François-Xavier BOUTON, il suo direttore

Espanol :

Nacida en Esvres hace casi cuarenta años con el nombre de Fifteen Jazz Lovers, la enérgica FJL Bigband es uno de los grupos de jazz amateur de tipo gran orquesta más antiguos de Touraine, y reúne en el escenario a una veintena de músicos entusiastas en torno a François-Xavier BOUTON, su director

L’événement FJL BIG BAND Tours a été mis à jour le 2025-07-27 par ADT 37