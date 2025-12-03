FKA TWIGS – BODY HIGH TOUR – BODY HIGH – ADIDAS ARENA Paris

FKA TWIGS – BODY HIGH TOUR – BODY HIGH Début : 2026-06-08 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRESENTE : FKA TWIGS – BODY HIGH TOURL-R-25-3202 / L-R-22-1699Achat limité à 8 billets par commande.Soyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le 4 décembre de 10h00 à 18h00.Première partie : Yves TumorFKA twigs est une icône pluridisciplinaire nommée aux GRAMMY : auteure-compositrice-interprète, productrice, danseuse-chorégraphe, artiste visuelle, actrice et visionnaire de la mode, dont l’empreinte culturelle s’étend à la musique, la performance, le cinéma et le design. Issue de la scène artistique et club underground de Londres, elle a redéfini l’avant-pop avec son premier EP et son album révélateur LP1 (2014), s’imposant comme une force créative singulière qui écrit, réalise et incarne physiquement son œuvre.Ses albums suivants, Magdalene (2019) et Eusexua (2025), ont renforcé sa réputation comme l’une des artistes les plus audacieuses de sa génération – mêlant mouvement, son expérimental et narration cinématographique.En 2022, elle est devenue la plus jeune artiste solo à recevoir le prix “Godlike Genius” du NME, récompensant son impact en tant qu’innovatrice transdisciplinaire qui repousse les limites.En plus de ses accomplissements musicaux, twigs a redéfini ce que peut être un partenariat créatif contemporain. Elle est entrée dans l’histoire en devenant la première star de couverture du British Vogue sous la direction de Chioma Nnadi (avril 2024) et occupe le rôle de directrice artistique et partenaire de On Running, pour qui elle a créé plusieurs collections épuisées et des campagnes globales fusionnant performance, mouvement et style.Elle a également réalisé de nombreux clips musicaux ainsi qu’une publicité pour Facebook nommée aux Cannes Lions, et co-réalisé des films de marque, dont “Travel Changed Me” pour Away, confirmant davantage sa position de conteuse visuelle visionnaire.Figure emblématique du Met Gala et muse des podiums, twigs a fait la couverture de Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, GQ, Dazed et i-D, et a été le visage de campagnes majeures pour Calvin Klein, H&M, Marc Jacobs, Apple et Sotheby’s – où sa performance de longue durée The Eleven est devenue l’une des expositions live les plus fréquentées de l’institution.Avec sa fusion d’art, de luxe et de progrès culturel – et son engagement constant pour l’autonomisation des femmes et leur représentation dans les arts et la technologie – FKA twigs s’impose comme l’une des créatrices les plus visionnaires et influentes de sa génération.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ADIDAS ARENA BOULEVARD NEY 75018 Paris 75