Flaaash it !! au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste samedi 29 novembre 2025.

au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 03:00:00

2025-11-29

Branche tous tes potes, recharge tes jambes, et rejoins nous pour une nouvelle soirée

>> HIP HOP REGGAE DUB <<< Au programme EL GRAN LATIDO MC Max Syra & Handyman Ce beau tableau sera alimenté par la puissante sono 4 scoops des Adventices Sound System, collectifs électriques qui explore les différents courants du reggae, du roots au dub, en passant par le digital et le rubadub. >> 7 euros sur place

Bar cool prices Bières artisanales, boissons locales et bio I Ramène ton Ecocup I Restauration sur place faite maison I

Parking sur place I Nos amis les animaux ne sont pas acceptés

au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie foyerrural65150.bureau@gmail.com

English :

Plug in all your buddies, recharge your legs, and join us for a new evening

>> HIP HOP REGGAE DUB <<< Program EL GRAN LATIDO MC Max Syra & Handyman This beautiful array will be powered by the powerful 4-scoop sound of Adventices Sound System, electric collectives that explore the different currents of reggae, from roots to dub, via digital and rubadub. >> 7 euros on site

Bar cool prices: Artisanal beers, local and organic drinks I Bring your own Ecocup I Home-made catering I

On-site parking I Pets not allowed

German :

Schließe alle deine Kumpels an, lade deine Beine auf und begleite uns auf eine neue Party!

>> HIP HOP REGGAE DUB <<< Programm EL GRAN LATIDO MC Max Syra & Handyman Dieses schöne Bild wird von der mächtigen 4-Scoop-Soundanlage des Adventices Sound System angetrieben, einem elektrischen Kollektiv, das die verschiedenen Strömungen des Reggae erkundet, von Roots über Dub bis hin zu Digital und Rubadub. >> 7 Euro vor Ort

Bar cool prices: handwerklich gebrautes Bier, lokale und biologische Getränke I Bring deinen Ecocup mit I Hausgemachte Verpflegung vor Ort I

Parkplätze vor Ort I Unsere tierischen Freunde werden nicht akzeptiert

Italiano :

Collegate tutti i vostri compagni, ricaricate le gambe e unitevi a noi per una nuova serata

>> HIP HOP REGGAE DUB <<< In programma EL GRAN LATIDO MC Max Syra & Handyman Questa raffinata formazione sarà alimentata dal potente sistema audio a 4 scoop degli Adventices Sound System, collettivi elettrici che esplorano le diverse correnti del reggae, dal roots al dub, passando per il digitale e il rubadub. >> 7 euro sul posto

Bar prezzi freschi: birre artigianali, bevande locali e biologiche I Porta la tua Ecocup I Cibo fatto in casa I

Parcheggio in loco I Animali non ammessi

Espanol :

Enchufa a todos tus compañeros, recarga las piernas y únete a nosotros en una nueva velada

>> HIP HOP REGGAE DUB <<< En el programa EL GRAN LATIDO MC Max Syra y Handyman Este buen cartel estará propulsado por el potente sistema de sonido de 4 palas de Adventices Sound System, colectivos eléctricos que exploran las diferentes corrientes del reggae, desde el roots al dub, pasando por el digital y el rubadub. >> 7 euros in situ

Precios chulos en el bar: cervezas artesanas, bebidas locales y ecológicas I Trae tu Ecocopa I Comida casera I

Aparcamiento in situ I No se admiten animales

