Flach Back Festival 90-2000 Pau

Flach Back Festival 90-2000

7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 32.99 – 32.99 – 32.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Préparez-vous à plonger dans la folie des années 90 et 2000, le parc des Expos se transforme en discothèque le temps d’un week-end..

Au programme

Les plus grands tubes qui ont marqué toute une génération, une ambiance de folie et déjantée, des artistes, des cadeaux à couper le souffle, des looks old-school et un dancefloor en feu.. bref , un véritable retour dans le passé… mais en encore mieux !

Sortez vos baggys, crop-tops et sneakers vintage, et rejoignez-nous pour LA soirée FLASHBACK de l’année.. .

7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 75 86 44

