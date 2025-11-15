Flach Back Festival 90-2000 Pau
Flach Back Festival 90-2000 Pau samedi 15 novembre 2025.
Flach Back Festival 90-2000
7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 32.99 – 32.99 – 32.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Préparez-vous à plonger dans la folie des années 90 et 2000, le parc des Expos se transforme en discothèque le temps d’un week-end..
Au programme
Les plus grands tubes qui ont marqué toute une génération, une ambiance de folie et déjantée, des artistes, des cadeaux à couper le souffle, des looks old-school et un dancefloor en feu.. bref , un véritable retour dans le passé… mais en encore mieux !
Sortez vos baggys, crop-tops et sneakers vintage, et rejoignez-nous pour LA soirée FLASHBACK de l’année.. .
7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 75 86 44
English : Flach Back Festival 90-2000
German : Flach Back Festival 90-2000
Italiano :
Espanol : Flach Back Festival 90-2000
L’événement Flach Back Festival 90-2000 Pau a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Pau