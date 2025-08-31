Flacking en mosaïque Loches

Flacking en mosaïque Loches dimanche 31 août 2025.

Flacking en mosaïque

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 17:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Venez découvrir les magnifiques flaques de mosaïque colorées qui ornent la rue du Rossignolet, devant le théâtre !

Elles ont été créées et installées à l’issue d’un chantier participatif, organisé en juillet et orchestré par Gerda Jacobs, artiste mosaïste professionnelle.

Au programme retours sur cette expérience citoyenne réussie ; dévoilement des flaques de mosaïque ; hommage aux participant.e.s ; “ça trompe énormément !”, fanfare festive ; goûter participatif chacun amène de quoi boire et manger quelque chose. .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

Come and discover the magnificent, colorful mosaic puddles that adorn the rue du Rossignolet!

They were created and installed by professional mosaic artist Gerda Jacobs in July.

German :

Entdecken Sie die wunderschönen bunten Mosaikpfützen, die die Rue du Rossignolet schmücken!

Sie wurden im Rahmen einer partizipativen Baustelle im Juli unter der Leitung der professionellen Mosaikkünstlerin Gerda Jacobs geschaffen und installiert.

Italiano :

Venite a scoprire le magnifiche pozze di mosaico colorate che adornano la rue du Rossignolet!

Sono state create e installate al termine di un progetto partecipativo organizzato a luglio da Gerda Jacobs, artista professionista del mosaico.

Espanol :

Venga a descubrir los magníficos charcos de mosaicos de colores que adornan la rue du Rossignolet

Fueron creados e instalados al final de un proyecto participativo organizado en julio por Gerda Jacobs, artista profesional del mosaico.

