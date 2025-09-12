Flagada Jones et les mystères du temps Complexe culturel et sportif Victorin-Boewa, avenue des Deux Baies, Boulari Le Mont-Dore
Flagada Jones et les mystères du temps Complexe culturel et sportif Victorin-Boewa, avenue des Deux Baies, Boulari Le Mont-Dore vendredi 12 septembre 2025.
Flagada Jones et les mystères du temps
Complexe culturel et sportif Victorin-Boewa, avenue des Deux Baies, Boulari Centre culturel du Mont-Dore Le Mont-Dore Nouvelle-Calédonie
Tarif : – – 2500 XPF
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-12 17:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14
Une production de l’association Ensemble Vocal Crescendo, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
.
Complexe culturel et sportif Victorin-Boewa, avenue des Deux Baies, Boulari Centre culturel du Mont-Dore Le Mont-Dore 98809 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 41.90.90 mairie@ville-montdore.nc
English :
Produced by the Ensemble Vocal Crescendo association, with support from the Ville du Mont-Dore.
German :
Eine Produktion des Vereins Ensemble Vocal Crescendo, mit der Unterstützung der Stadt Le Mont-Dore.
Italiano :
Prodotto dall’associazione Ensemble Vocal Crescendo, con il sostegno della città di Le Mont-Dore.
Espanol :
Producido por la asociación Ensemble Vocal Crescendo, con el apoyo de la ciudad de Le Mont-Dore.
L’événement Flagada Jones et les mystères du temps Le Mont-Dore a été mis à jour le 2025-08-12 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie