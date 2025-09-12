Flagada Jones et les mystères du temps Complexe culturel et sportif Victorin-Boewa, avenue des Deux Baies, Boulari Le Mont-Dore

Flagada Jones et les mystères du temps Complexe culturel et sportif Victorin-Boewa, avenue des Deux Baies, Boulari Le Mont-Dore vendredi 12 septembre 2025.

Complexe culturel et sportif Victorin-Boewa, avenue des Deux Baies, Boulari Centre culturel du Mont-Dore Le Mont-Dore Nouvelle-Calédonie

Tarif : – – 2500 XPF

Tarif réduit

Début : Dimanche 2025-09-12 17:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Une production de l’association Ensemble Vocal Crescendo, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

+687 41.90.90 mairie@ville-montdore.nc

English :

Produced by the Ensemble Vocal Crescendo association, with support from the Ville du Mont-Dore.

German :

Eine Produktion des Vereins Ensemble Vocal Crescendo, mit der Unterstützung der Stadt Le Mont-Dore.

Italiano :

Prodotto dall’associazione Ensemble Vocal Crescendo, con il sostegno della città di Le Mont-Dore.

Espanol :

Producido por la asociación Ensemble Vocal Crescendo, con el apoyo de la ciudad de Le Mont-Dore.

