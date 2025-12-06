Flamb’O run Montvendre
Flamb’O run Montvendre samedi 6 décembre 2025.
Flamb’O run
RDV Place de l’Eglise Montvendre Drôme
Tarif : 7 – 7 – 13 EUR
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
La Flamb’Ô Run 2025 est une course nocturne conviviale organisée par l’association Booster26 à Montvendre.
RDV Place de l’Eglise Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes booster26@orange.fr
English :
The Flamb?Ô Run 2025 is a friendly night run organized by the Booster26 association in Montvendre.
German :
Der Flamb?Ô Run 2025 ist ein geselliger Nachtlauf, der von der Vereinigung Booster26 in Montvendre organisiert wird.
Italiano :
La Flamb?Ô Run 2025 è una corsa amichevole in notturna organizzata dall’associazione Booster26 di Montvendre.
Espanol :
La Flamb?Ô Run 2025 es una carrera nocturna amistosa organizada por la asociación Booster26 de Montvendre.
L’événement Flamb’O run Montvendre a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme