Flamb’O run

RDV Place de l’Eglise Montvendre Drôme

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La Flamb’Ô Run 2025 est une course nocturne conviviale organisée par l’association Booster26 à Montvendre.

booster26@orange.fr

English :

The Flamb?Ô Run 2025 is a friendly night run organized by the Booster26 association in Montvendre.

German :

Der Flamb?Ô Run 2025 ist ein geselliger Nachtlauf, der von der Vereinigung Booster26 in Montvendre organisiert wird.

Italiano :

La Flamb?Ô Run 2025 è una corsa amichevole in notturna organizzata dall’associazione Booster26 di Montvendre.

Espanol :

La Flamb?Ô Run 2025 es una carrera nocturna amistosa organizada por la asociación Booster26 de Montvendre.

L’événement Flamb’O run Montvendre a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme