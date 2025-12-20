Flamenco ¡ Ay Castana ! Centre Multimédia Neuvic

Flamenco ¡ Ay Castana !

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Un voyage musical et dansé nous entraine de la pure mélancolie à la joie la plus intense.

20h30 Centre Multimédia. Tout Public. Entrée 10 € abonné 8 € -10 ans 5 €.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88

¡ Ay Castana ! par la Cie Flamenca.

Voici une invitation à s’immerger dans l’univers infini du flamenco. Les différents styles traditionnels s’enchaînent et se mélangent de manière originale pour former une harmonie.

Nous vivons ces émotions qui constituent l’essence même du flamenco.

La complicité remarquable qui se créé entre les deux danseuses et le chanteur guitariste, fait naître une dynamique qui nous transporte dès les premières palmas (frappes des mains).

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Flamenco ¡ Ay Castana !

A musical and dance journey takes us from pure melancholy to the most intense joy.

8:30pm Centre Multimédia. Open to all. Admission 10 ? subscriber 8 ? -10 years 5 ?.

Center Multimédia 05 53 80 09 88

