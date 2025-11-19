FLAMENCO CABARET FIESTA CANNES – THEATRE DE LA LICORNE Cannes

FLAMENCO CABARET FIESTA CANNES Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

AL ANDALUS PRÉSENTE : FLAMENCO CABARET FIESTA CANNESSpectacle Flamenco avec danseuses et musiciens venues spécialement de Séville en Andalousie !Les artistes comptent parmi les plus captivants de la nouvelle génération actuelle. Pour toute la famille ou entre amis.

THEATRE DE LA LICORNE 25 Avenue Francis Tonner 06150 Cannes 06