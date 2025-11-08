Flamenco d’automne Espiritu del Flamenco Eglise réformée Temple protestant Arles

Flamenco d’automne Espiritu del Flamenco

Samedi 8 novembre 2025 de 17h à 18h10. Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 18:10:00

Date(s) :

2025-11-08

Découvrez Espiritu del Flamenco à Arles ! Ce concert captivant célèbre l’âme du flamenco avec passion. Immergez-vous dans une soirée culturelle inoubliable. Ne manquez pas cette manifestation locale cet automne.

Danse, chant, musique. Interprétation des répertoires du flamenco traditionnel le plus authentique. Artistes la prodigieuse bailaora, Lucia Ruibal, qui se produira pour la première fois à Arles (danse), accompagnée au chant par José de la Negreta, du guitariste Manuel Gomez et de leurs artistes invités.



Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire. Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.

Comme proclamé à l’occasion du dernier festival FlamencA Arles, par la grande artiste de Cadiz Paula Sierra ; Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie venez le voir à Arles . .

Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Discover Espiritu del Flamenco in Arles! This captivating concert celebrates the soul of flamenco with passion. Immerse yourself in an unforgettable cultural evening. Don’t miss this local event this autumn.

German :

Erleben Sie Espiritu del Flamenco in Arles! Dieses mitreißende Konzert feiert die Seele des Flamenco mit Leidenschaft. Tauchen Sie ein in einen unvergesslichen kulturellen Abend. Lassen Sie sich diese lokale Veranstaltung in diesem Herbst nicht entgehen.

Italiano :

Scoprite Espiritu del Flamenco ad Arles! Questo concerto accattivante celebra con passione l’anima del flamenco. Immergetevi in una serata culturale indimenticabile. Non perdetevi questo evento locale quest’autunno.

Espanol :

¡Descubra Espíritu del Flamenco en Arles! Este cautivador concierto celebra con pasión el alma del flamenco. Sumérjase en una velada cultural inolvidable. No se pierda este acontecimiento local este otoño.

L’événement Flamenco d’automne Espiritu del Flamenco Arles a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Arles