Flamenco d’automne Flamenco Passion Eglise réformée Temple protestant Arles

Flamenco d’automne Flamenco Passion

Samedi 15 novembre 2025 de 17h à 18h10. Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 18:10:00

Date(s) :

2025-11-15

Vivez un moment de pure émotion au cœur d’Arles avec Flamenco d’automne Flamenco Passion ! Cette représentation exceptionnelle, dédiée à l’un des plus beaux arts du monde, le flamenco, promet de vous transporter dans un univers de passion et de grâce.

Durant cet événement culturel unique, Arles se métamorphose et vibre au rythme des guitares, des palmas et des voix puissantes des chanteurs. Laissez-vous envoûter par les danseuses et danseurs dont les robes colorées et les mouvements envoûtants illustrent la quintessence de cette tradition espagnole, ancrée dans l’émotion et l’expression pure.



Flamenco d’automne Flamenco Passion , c’est une invitation à découvrir ou redécouvrir le flamenco sous toutes ses formes traditionnelle, moderne et innovante. Chaque performance, intensément chargée d’émotion, vous fera ressentir la vivacité et la profondeur de cet art immortel.



Préparez-vous à un spectacle vibrant où la musique, le chant et la danse s’entrelacent pour offrir un spectacle inoubliable. Ce festival s’inscrit comme un moment fort de la saison culturelle à Arles, célèbre pour son riche patrimoine artistique et historique.



Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers du flamenco, où chaque note et chaque pas racontent une histoire. Flamenco d’automne Flamenco Passion vous attend pour une soirée captivante qui promet d’embraser vos cœurs et vos esprits. Venez nombreux partager cette passion et cette énergie, pour une expérience qui reste gravée dans les mémoires.



Réservez vos places dès maintenant et laissez Arles et le flamenco séduire votre âme d’artiste ! .

Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Experience a moment of pure emotion in the heart of Arles with Flamenco d’automne Flamenco Passion ! This exceptional performance, dedicated to one of the world’s most beautiful arts, flamenco, promises to transport you into a world of passion and grace.

German :

Erleben Sie einen Moment purer Emotionen im Herzen von Arles mit Flamenco d’automne Flamenco Passion ! Diese außergewöhnliche Aufführung, die einer der schönsten Künste der Welt, dem Flamenco, gewidmet ist, verspricht, Sie in ein Universum voller Leidenschaft und Anmut zu entführen.

Italiano :

Vivete un momento di pura emozione nel cuore di Arles con Flamenco d’automne Flamenco Passion ! Questo spettacolo eccezionale, dedicato a una delle arti più belle del mondo, il flamenco, promette di trasportarvi in un mondo di passione e grazia.

Espanol :

¡Viva un momento de pura emoción en el corazón de Arles con Flamenco d’automne Flamenco Passion ! Este espectáculo excepcional, dedicado a una de las artes más bellas del mundo, el flamenco, promete transportarle a un mundo de pasión y gracia.

L’événement Flamenco d’automne Flamenco Passion Arles a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Arles