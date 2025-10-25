Flamenco d’automne Magie du duende Eglise réformée Temple protestant Arles

Samedi 25 octobre 2025 de 20h30 à 21h40. Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Découvrez la Magie du Duende à Arles ! Un concert envoutant de flamenco cet automne. Laissez-vous transporter par le rythme passionné de cette expression culturelle unique.

Danse, chant et musique. Interprétation des répertoires du flamenco traditionnel le plus authentique. Artistes la prodigieuse bailaora, Eva Luisa (danse), accompagnée du chanteur gitan Emilio Cortes et du guitariste Leny Creff et artistes invités.

Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire. Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.



Comme proclamé à l’occasion du dernier festival FlamencA Arles, par la grande artiste de Cadiz Paula Sierra ; Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie venez le voir à Arles . .

English :

Discover the Magic of Duende in Arles! A spellbinding flamenco concert this autumn. Let yourself be transported by the passionate rhythm of this unique cultural expression.

German :

Entdecken Sie die Magie des Duende in Arles! Ein betörendes Flamenco-Konzert in diesem Herbst. Lassen Sie sich vom leidenschaftlichen Rhythmus dieses einzigartigen kulturellen Ausdrucks mitreißen.

Italiano :

Scoprite la Magia del Duende ad Arles! Un concerto di flamenco incantato quest’autunno. Lasciatevi trasportare dal ritmo appassionato di questa espressione culturale unica.

Espanol :

¡Descubra la Magia del Duende en Arles! Un concierto de flamenco hechizante este otoño. Déjese llevar por el ritmo apasionado de esta expresión cultural única.

L’événement Flamenco d’automne Magie du duende Arles a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Arles