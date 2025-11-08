Flamenco d’automne Noche de Andalucia Eglise réformée Temple protestant Arles

Flamenco d’automne Noche de Andalucia

Samedi 8 novembre 2025 de 20h30 à 21h40. Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 21:40:00

2025-11-08

Le Flamenco, cet art sublime et intense, se révèle dans toute sa splendeur à travers des danseurs passionnés et des musiciens talentueux, tous dédiés à vous faire vivre l’essence profonde de l’Andalousie.

Laissez-vous emporter par les rythmes captivants des guitares, les claquements rythmiques des talons et le puissant chant du flamenco qui résonnera sous les voûtes historiques d’Arles.



Flamenco d’automne Noche de Andalucia est bien plus qu’un concert ; c’est une célébration de la culture, un voyage émotionnel à travers la musique et la danse qui expriment des histoires de joie, de peine, d’amour et de défi. La profondeur émotionnelle du flamenco vous touchera, quels que soient vos goûts musicaux.



Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette soirée culturelle, où l’ambiance de l’Espagne du Sud enveloppera Arles, faisant de cette nuit automnale un moment où le sud de l’Espagne et le sud de la France se rencontrent en parfaite harmonie. Venez vibrer au son du flamenco et partager un moment de convivialité et de découverte culturelle.



Assurez-vous de réserver vos places pour cette expérience magique, une escapade sensorielle qui vous laissera des souvenirs impérissables. Ne manquez pas Flamenco d’automne Noche de Andalucia à Arles ! Rejoignez-nous pour célébrer la beauté et la passion du flamenco. .

Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Flamenco, that sublime and intense art, is revealed in all its splendor through passionate dancers and talented musicians, all dedicated to bringing you the profound essence of Andalusia.

German :

Der Flamenco, diese erhabene und intensive Kunst, offenbart sich in seiner ganzen Pracht durch leidenschaftliche Tänzer und talentierte Musiker, die sich alle dafür einsetzen, dass Sie die tiefe Essenz Andalusiens erleben.

Italiano :

Il flamenco, quest’arte sublime e intensa, si rivela in tutto il suo splendore attraverso ballerini appassionati e musicisti di talento, tutti dediti a farvi scoprire l’essenza più profonda dell’Andalusia.

Espanol :

El flamenco, ese arte sublime e intenso, se revela en todo su esplendor a través de bailarines apasionados y músicos de talento, todos ellos dedicados a hacerle llegar la esencia más profunda de Andalucía.

