Flamenco d’automne Suspiros del Compas Eglise réformée Temple protestant Arles

Flamenco d’automne Suspiros del Compas Eglise réformée Temple protestant Arles samedi 15 novembre 2025.

Flamenco d’automne Suspiros del Compas

Samedi 15 novembre 2025 de 20h30 à 21h40. Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:40:00

Date(s) :

2025-11-15

Découvrez la passion et le rythme captivants du flamenco cet automne à Arles ! Rejoignez-nous pour un événement exceptionnel Flamenco d’automne Suspiros del Compás , une célébration de la danse et de la musique.

Laissez-vous transporter par les performances époustouflantes des danseurs et des musiciens, maîtres dans l’art du compás , ce rythme complexe qui est au cœur de l’âme du flamenco.



Flamenco d’automne Suspiros del Compás vous invite à ressentir chaque claquement de talons et chaque tourbillon de robe dans un cadre intime qui reflète la véritable ambiance des tablao espagnols. Que vous soyez un aficionado de longue date ou un nouveau venu curieux de découvrir ce genre artistique fascinant, cet événement est l’occasion idéale de vivre une soirée pleine de passion, de couleur et de vie.



Préparez-vous à être ému par les mélodies enchanteresses et les chorégraphies passionnées qui vous raconteront des histoires d’amour, de peine, de joie et de célébration. Cet automne, laissez Suspiros del Compás vous envoûter avec ses mélodies et ses danses qui sont la quintessence du flamenco.



Nous vous attendons à Arles pour vivre ensemble cet hommage vibrant au flamenco. Ne manquez pas cette occasion de faire partie de quelque chose de vraiment spécial et unique. Venez et laissez le flamenco réchauffer votre cœur et illuminer vos soirées d’automne ! .

Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Discover the captivating passion and rhythm of flamenco this autumn in Arles! Join us for an exceptional event: Autumn Flamenco Suspiros del Compás , a celebration of dance and music.

German :

Entdecken Sie die Leidenschaft und den fesselnden Rhythmus des Flamenco diesen Herbst in Arles! Begleiten Sie uns zu einem außergewöhnlichen Ereignis: Herbstflamenco Suspiros del Compás , eine Feier des Tanzes und der Musik.

Italiano :

Scoprite l’accattivante passione e il ritmo del flamenco quest’autunno ad Arles! Unitevi a noi per un evento eccezionale: Flamenco d’autunno Suspiros del Compás , una celebrazione di danza e musica.

Espanol :

¡Descubra la pasión y el ritmo cautivadores del flamenco este otoño en Arles! Acompáñenos en un acontecimiento excepcional: Otoño Flamenco Suspiros del Compás , una celebración del baile y la música.

L’événement Flamenco d’automne Suspiros del Compas Arles a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Arles