Flamenco en Vivo Maison Des Associations Rennes Dimanche 29 juin, 16h00, 18h00 Ille-et-Vilaine

14 (plein) / 10 (réduit) / 5 (sortir)

Envie d’un spectacle hauts en couleurs ?!

RDV Dimanche 29 Juin à Rennes !

Plus de 80 danseurs, élèves de l’association, se relaieront sur scène, accompagnés de musiciens, le temps d’une heure de spectacle. En lumières et costumes, ils vous feront voyager au coeur d’un Flamenco riche et varié, du plus sombre au plus festif…

Fort du succès des années précédentes, nous vous proposons cette année 2 REPRESENTATIONS sur une même journée : 16h et 18h

Billetteries en ligne sur [www.algolpe.com](http://www.algolpe.com)

http://www.algolpe.com

Maison Des Associations 6 cours des alliés, 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine