Flamenco: Encuentro La Luna Negra Bayonne

Flamenco: Encuentro La Luna Negra Bayonne jeudi 11 décembre 2025.

Flamenco: Encuentro

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Avec ce nouveau chapitre, c’est un Nicolas Saez encore plus libre et audacieux qui explorera avec élégance, les racines de cet art, tout en mettant en place des ponts pour créer de nouveaux horizons. Quitte à bousculer (encore un peu) les traditions !

« L’héritage andalou est bien là, à portée d’accord, mais se laisse traverser avec fougue par des influences tantôt jazzy, tantôt latines, résolument modernes. » Radio France

« Nicolas Saez est un compositeur aussi talentueux qu’altruiste, une qualité pas si répandue dans le milieu flamenco. » Claude Worms Flamenco WEB

Avec Nicolas Saez quartet ( Nicolas Saez guitare et composition, Sabrina Romero percussions, chant et danse, Nicolas frossard violon et Julien Cridelause contrebasse

Durée du spectacle 1h30

Recommandation d’âge à partir de Tout public .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05

English : Flamenco: Encuentro

German : Flamenco: Encuentro

Italiano :

Espanol : Flamenco: Encuentro

L’événement Flamenco: Encuentro Bayonne a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Bayonne