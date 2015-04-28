Flamenco et éveil musical, Médiathèque Empalot, Toulouse

Flamenco et éveil musical Mardi 28 avril, 15h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Mardi 28 avril – 15h
Écoute musicale sensible, participation rythmique et dansée, animée par Soledad Cuesta.
De 0 à 5 ans
Médiathèque Empalot
Durée : 1h
Sur inscription au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot Métro : ligne B – station Empalot Vélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
