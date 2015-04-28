Flamenco et éveil musical, Médiathèque Empalot, Toulouse

Flamenco et éveil musical Mardi 28 avril, 15h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Mardi 28 avril – 15h

Écoute musicale sensible, participation rythmique et dansée, animée par Soledad Cuesta.

De 0 à 5 ans

Médiathèque Empalot

Durée : 1h

Sur inscription au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

Écoute musicale sensible, participation rythmique et dansée, animée par Soledad Cuesta.