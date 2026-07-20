FLAMENCO KIDS Cours de danse Flamenco enfants – Ibérica Centre de culture, Art et Danse Ibérica, centre de culture, art et danse Seclin

Informations pratiques

En partenariat avec la PEÑA ESTRELLA FLAMENCO à LILLE, la PEÑA SEDE Ibérica de Seclin propose un cours hebdomadaire pour enfants (5 à 10 ans) de 15h à 15h45 les mercredis (hors vacances scolaires).

Tarif annuel : 140€ + 10€ adhésion – 30 séances à l’année

LIEU : Ibérica – 160 arrière allée des jardins, Rue des Martyrs, 59113 Seclin.

Pour accèder à la PEÑA SEDE IBÉRICA : entrez le numéro 154 rue des martyrs dans le GPS, stationnez le véhicule à proximité et empruntez (à pieds) l’allée à droite du numéro 154 (ATTENTION NE PAS S’ADRESSER AU 154).

Au fond de l’allée: 3ème Bâtiment sur la gauche

DATES 2026 – 2027, les mercredis :

Du 9 septembre au 14 octobre 2026

Du 4 novembre 2026 au 16 décembre 2026

Du 6 janvier 2027 au 17 février 2027

Du 10 mars 2027 au 14 avril 2027

Du 5 mai 2027 au 26 mai 2027

Viens faire un essai sans engagement : 1er cours gratuit ! A bailar Niños Olé !

NB : Les cours organisés par la Peña Sede Ibérica sont tous donnés par des artistes confirmés, en activité, qui peuvent justifier d’une réelle expérience, d’une activité régulière dans l’année de pratique de l’art.

FONCTIONNEMENT – TENUE

> Merci de vous présenter 5′ en AMONT DE CHAQUE COURS

> Les parents déposent les enfants à l’entrée de la salle de cours et reviennent à 15h45 les chercher (Aucun parent ne pourra rester et assister au cours pour ne pas perturber son déroulement)

> POUR LES ESSAIS : Tenue ample et chaussures plates.

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans les Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco, Flamenco tonic, cours de langues Portugais Espagnol, conférences, expositions, repas spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes, composée d’artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous d’Ibérica !

Adultes et enfants s’y retrouvent dans la bonne humeur afin d’aborder sereinement l’enseignement des langues, de la musique, du chant ou de la danse.